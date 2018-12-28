В январе официально представят Nokia 9 PureView

Одним из самых ожидаемых флагманских смартфонов в истории должен стать Nokia 9 PureView. Предположительно, его представят в последнюю неделю января. В телефоне появится 5,9-дюймовый сенсорный экран 1440x2960, набор микросхем Snapdragon 845, 8 ГБ ОЗУ, 128 ГБ памяти с возможностью расширения через microSD, колоссальные пять камер на задней панели плюс датчик глубины, 12-мегапиксельная селфи-камера и огромная батарея емкостью 4150 мАч.

Для презентации HMD Global проведет отдельное мероприятие от CES и MWC.