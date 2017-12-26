В январе выйдут игровые кресла AeroCool AC120 и 220 AIR

AeroCool Advanced Technologies уже в январе 2018 года представит на российском рынке обновлённые версии популярных игровых кресел AC120 и AC220. Кресла AC120/220 AIR получили поддержку новой технологии AIR для максимального комфорта во время долгих игровых марафонов, а AC120/220 RGB к тому же оборудованы оптоволоконной вставкой с подсветкой, которую пользователь сможет настроить на свой вкус.

В обновлённых креслах AeroCool используется специальная «дышащая» поверхность, которая позволяет чувствовать себя комфортно и прохладно даже если игровая схватка оказалась очень горячей. Технология AIR включает в себя специальный пенный наполнитель, нетканые материалы высочайшего качества и пористое покрытие, которые обеспечивают отличную вентиляцию кресла. Благодаря качественному гидроприводу 4 класса, металлической раме и прочному основанию из нейлона игровые кресла AC120/220 AIR и AC120/220 RGB выдерживают вес до 150 кг. Новинки подходят для пользователей ростом до 2 м, при этом высоту кресла можно в любой момент изменить при помощи специального рычажка, а поворотный механизм позволяет вращать сиденье на 360°. На российском рынке геймерские кресла AeroCool AC120/220 AIR и AC120/220 RGB появятся уже в январе 2018 года.