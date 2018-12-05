В магазинах Apple появился LaCie 2TB DJI Copilot BOSS Hard Drive

Apple сегодня начала продажи LaCie 2TB DJI Copilot BOSS Hard Drive. Жесткий диск стоит 349,95 долларов США и служит в качестве аксессуара, предназначенного для камер, DJ-дронов и т. д.

Жесткий диск Lassie BOSS разработан как «Backup On Set Solution», что означает, что вы можете передавать файлы напрямую с другого устройства через слот для SD-карты и USB-порт. Однако, что делает диск DJI Copilot от LaCie более уникальным, это его интеграция с продуктами DJI. Вы можете использовать приложение DJI Copilot BOSS для сортировки и просмотра кадров. Вместимость 2 Тбайта хранит более 60 часов видео 4K. Устройство имеет встроенный экран, для мониторинга состояния, слот для карт SD, адаптер microSD для SD-карты, USB-C для кабелей ноутбука: USB-C (USB 3.1) и USB-C на USB-A и его можно использовать для зарядки различных USB-устройств. Apple только начала продавать LaCie 2TB DJI Copilot BOSS Hard Drive сегодня, хотя он был уже доступен у других розничных продавцов еще в январе.