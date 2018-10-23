В первом игровом телефоне Samsung может появится графический процессор

В свете недавних тенденций в области игровых телефонов, вчера выяснилось, что Samsung активно разрабатывает собственное игровое устройство. Согласно легендарной Ice Universe, он потенциально может использовать встроенный графический процессор.

Еще в июне выяснилось, что Samsung работает над новым графическим процессором для использования в своих младших смартфонах, в надежде сократить расходы. После успеха Apple, южнокорейский гигант также может оснастить высококачественными решениями, которые могут быть включены в более мощные устройства, такие как первый игровой телефон. На данный момент известно очень мало информации об новом игровом устройстве Samsung. Весьма вероятен высокопроизводительный процессор, наряду с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Это должно сочетаться с большим дисплеем Infinity и потенциально впечатляющими задними камерами. Также, как и Galaxy Note 9 , система с водяным охлаждением, скорее всего, будет интегрирована. Ожидается, что скорее всего, компания использует графический процессор Mali-G76.