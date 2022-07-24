В продажу поступил бюджетный планшет Honor Tablet 8 с Magic UI 6.1

Компания Honor официально представила бюджетный планшет под названием Tablet 8.

Новинка получила большой 12-дюймовый IPS-экран с разрешением 2000 х 1200 пикселей. Корпус планшета выполнен из металла. Толщина планшета всего 6,9 мм, а вес 520 грамм. Основан Honor Tablet 8 на мобильной платформе SoC Snapdragon 680. Разрешение фронтальной камеры 5 Мп, разрешение основной также 5 Мп. Емкость аккумулятора 7250 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 22,5 Вт. Есть порт USB-C, четыре динамика. Работает планшет на Magic UI 6.1.

Версия планшета на 4/128 ГБ составляет 220 долларов, комплектация с 6/128 ГБ продается за 265 долларов, а 8/128 ГБ обойдется в 295 долларов. Продажи Honor Tablet 8 стартуют 29 июля. Стоит отметить, что топовая версия поступит в продажу только в августе.