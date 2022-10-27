В продажу поступили упрощённые RTX 3070 Ti

Появилась довольно странная новость, которая, вероятно, существенно усложнит вам процесс выбора видеокарты в обозримом будущем. Дело в том, что компания Zotac официально представила видеокарту RTX 3070 Ti, которая работает на графическом чипе GA102-150, который является весьма урезанным вариантом в сравнении с оригинальной видеокартой RTX 3070 Ti. Дело в том, что оригинальные видеокарты поставлялись с графическим чипом GA104-400, у которого больше CUDA-ядер и, соответственно, выше производительность. Теперь же производитель отправляет в продажу видеокарту с тем же названием, но с более слабым графическим чипом, что, конечно, скажется на конечной производительности в играх и софте. Вероятно, цена будет тоже ниже, но всё равно ситуация неприятная.

Конечно, если вы хорошо разбираетесь в видеокартах и перед покупкой внимательно читаете все характеристики, то вы заметите, что в новой RTX 3070 Ti установлен совершенно не тот графический чип, который должен быть. И тогда вы откажетесь от покупки или, как минимум, будете ожидать от видеокарты более низкой цены. Но если пользователь не читает новости и не особо разбирается в видеокартах, то он купит RTX 3070 Ti с надежной получить внушительную производительность, а на деле получит видеокарту уровня RTX 3070 или даже RTX 3060 Ti. Не сказать, что это плохие видеокарты, конечно, но у них на два уровня ниже производительность, а когда ты платишь за видеокарту внушительные деньги, то хотелось бы получить соответствующие возможности.