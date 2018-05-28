В продажу смартфон Huawei Enjoy 8E Youth поступит с 1 июня

Компания Huawei анонсировала 5.45-дюймовый смартфон Enjoy 8E в версии «Youth». За производительность устройства Huawei Enjoy 8e Youth отвечает процессор Mediatek MT6763 и 2 Гб ОЗУ. На тыльной стороне Enjoy 8E Youth расположилась 13-Мп камера с фазовым автофокусом и двойной светодиодной вспышкой, а на фронтальной панели — скромный 5-Мп сенсор для видеосвязи. За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 3020 мАч. В качестве ОС выступит Android 8.1 Oreo. Продажи смартфона Huawei Enjoy 8E Youth ожидаются с 1 июня.