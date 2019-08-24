В сеть попал тизер коллаборации Redmi Note 8 и World of Warcraft

Официальная презентация Redmi Note 8 случится уже 29 августа, и в Сети всплывает все больше информации смартфоне. Вице-президент Xiaomi только официально подтвердил слухи о процессоре устройства, а теперь появились намеки на коллаборацию с World of Warcraft.

Инсайдер Мукул Шарма опубликовал изображение письма из Азерота, адресованное Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro. К сожалению, на журфаке не учат китайскому, так что приходится довольствоваться Google Translate. В письме говорится о защите чести воинов Азерота и ожидании прибытия. Большую надпись в конце можно перевести как: «Модель официально вступила в Альянс».

Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro позиционируются как игровые устройства, и не исключено, что World of Warcraft появится на смартфонах Xiaomi. В то же время вероятнее геймеры получат специальное издание устройства, как это делает Samsung со вселенной Marvel или DC.