В сеть попали характеристики Samsung Galaxy S23 Ultra

Несмотря на то, что Samsung занята подготовкой презентации смартфонов Galaxy Z Fold 4 и Z Flip 4 на завтрашнем мероприятии, это не означает, что компания не готовится к выпуску серии Galaxy S23 в следующем году. Как мы говорили в предыдущей утечке, мы знаем об аккумуляторе и чипсете Galaxy S23 Ultra, но сегодняшняя утечка раскрывает немного больше. Теперь мы знаем номер модели и внутреннее кодовое имя телефона. Samsung запустит серию Galaxy S23 в первом квартале следующего года, и сегодня мы узнали, как устройство называется внутри, и все благодаря Парасу Гуглани. Учитывая, что Samsung уже начала работать над прошивкой для телефонов следующего поколения, неудивительно, что мы уже получили номер модели и используемое кодовое имя.

Новинка Galaxy S23 Ultra носит кодовое название DM3, а номер модели — SM-918. Кроме того, вы также можете увидеть номера моделей SM-S918BDS, SM-S918U, SM-S918U1 и SM-S918W. Все они связаны с одним и тем же устройством, с той лишь разницей, что у них разные регионы. Можно с уверенностью сказать, что в ближайшие дни мы увидим информацию и об остальных моделях. Ожидается, что Galaxy S23 Ultra будет оснащен чипсетом Snapdragon 8 Gen 2, дисплеем QHD+, приличной настройкой камеры и той же батареей емкостью 5000 мАч, что и в Galaxy S22 Ultra. Вы также можете ожидать, что в телефоне появится слот для S Pen и другие улучшения с точки зрения языка дизайна. Да и цена, скорее всего, тоже будет выше, так как компания из года в год поднимает стоимость флагмана.