В сеть попали характеристики Samsung Galaxy S23 Ultra

Новинка Galaxy S23 Ultra носит кодовое название DM3, а номер модели — SM-918. Кроме того, вы также можете увидеть номера моделей SM-S918BDS, SM-S918U, SM-S918U1 и SM-S918W. Все они связаны с одним и тем же устройством, с той лишь разницей, что у них разные регионы. Можно с уверенностью сказать, что в ближайшие дни мы увидим информацию и об остальных моделях. Ожидается, что Galaxy S23 Ultra будет оснащен чипсетом Snapdragon 8 Gen 2, дисплеем QHD+, приличной настройкой камеры и той же батареей емкостью 5000 мАч, что и в Galaxy S22 Ultra. Вы также можете ожидать, что в телефоне появится слот для S Pen и другие улучшения с точки зрения языка дизайна. Да и цена, скорее всего, тоже будет выше, так как компания из года в год поднимает стоимость флагмана.