В сеть слили чертежи iPhone 16 Pro

Инсайдер, близкий к информационному изданию 91mobiles, сообщил и опубликовал чертежи смартфона iPhone 16 Pro, которые демонстрируют общий дизайн смартфона с некоторыми незначительными изменениями — но уже сейчас можно предположить, что кардинальных изменений у гаджета не будет. Например, стоит отметить, что iPhone 16 Pro изображён с так называемой кнопкой захвата, расположенной прямо под кнопкой включения на правой стороне гаджета. Данная кнопка отдалённо напоминает кнопку затвора на зеркальном фотоаппарате и тактильно должна быть очень приятной (но это лишь предположение — по чертежам этого не понять). При этом чертежи позволяют оценить размеры смартфона — это 149,6x71,4x8,4 мм.

Это значит, что iPhone 16 Pro будет немного выше и чуть шире текущего флагмана компании. И это подтверждает слухи о том, что iPhone 16 Pro будет запущен с экраном 6,3 дюйма, по сравнению с 6,1-дюймовой панелью прошлого года. Кроме того, на данных чертежах видны узкие рамки, так что гаджет, вероятно, получит новый дисплей. Решение увеличить размеры меньшего Pro-смартфона в этом году может быть обусловлено техническими моментами. Есть данные, что iPhone 16 Pro получит новую систему камер, для которой нужно больше пространства в корпусе, и без увеличения размеров гаджета это не реализовать. При этом стоит понимать, что такого рода слухи стоит воспринимать предельно аккуратно, потому что на деле дизайн могут изменить ближе к релизу нового флагмана уже этим летом.
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