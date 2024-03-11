В сеть слили чертежи iPhone 16 Pro

Это значит, что iPhone 16 Pro будет немного выше и чуть шире текущего флагмана компании. И это подтверждает слухи о том, что iPhone 16 Pro будет запущен с экраном 6,3 дюйма, по сравнению с 6,1-дюймовой панелью прошлого года. Кроме того, на данных чертежах видны узкие рамки, так что гаджет, вероятно, получит новый дисплей. Решение увеличить размеры меньшего Pro-смартфона в этом году может быть обусловлено техническими моментами. Есть данные, что iPhone 16 Pro получит новую систему камер, для которой нужно больше пространства в корпусе, и без увеличения размеров гаджета это не реализовать. При этом стоит понимать, что такого рода слухи стоит воспринимать предельно аккуратно, потому что на деле дизайн могут изменить ближе к релизу нового флагмана уже этим летом.