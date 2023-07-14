В сеть слили дизайн и характеристики Samsung Galaxy Tab S9 FE

Инсайдеры уверенно заявляют, что компания Samsung действительно выпускает пять планшетов в этом году, и все они принадлежат к одной линейке, то есть будет базовый планшет и четыре его вариации с различной компонентной базой. Речь идёт о серии о серии Galaxy Tab S9, и сегодня поставщики секретной информации заявили, что будет выпущено сразу две модели в издании Fan Edition. Планшет Galaxy Tab S9 FE, судя по слитым в сеть рендерам, несмотря на свой вполне узнаваемый внешний вид, всё жё имеет дизайн, унаследованный от более премиальных моделей основной линейки. Что касается характеристик, то инсайдеры заявляют, что планшет будет работать на процессоре Exynos 1380 и будет иметь дисплей диагональю 10,9 дюйма, одну заднюю камеру, боковой сканер отпечатков пальцев и все необходимые функции, которые можно ожидать от планшета Samsung.

Впрочем, решение производителя выпускать такое количество планшетов за раз вызывает массу вопросов из-за чрезмерной диверсификации рынка — чем больше устройств у компании в арсенале, тем сложнее сделать выбор пользователю. Это также вызывает вопрос о цене, потому что установить цены на пять устройств одной линейки не так просто. Ведь если гаджеты начинают конкурировать друг с другом, то производителю приходится либо снижать продажи, либо снижать цену после релиза, а это негативно сказывается на общем желании пользователей что-либо покупать. Будем ждать новостей по этому вопросу, так как презентация должна пройти уже 26 июля.