В сеть слили фото Samsung Galaxy S21

Мы уже давно привыкли к тому, что современные флагманы попадают в сеть ещё до того, как производитель проведёт официальную презентацию своего устройства. Это, конечно, в какой-то мере хорошо, так как пользователь получает всю необходимую ему информацию ещё до того, как устройству назначат цену. С другой стороны, стоит понимать, что для производителя это плохо — теряется эффект неожиданности. Вот именно это и произошло со смартфоном Galaxy S21, который компания Samsung еще даже официально не подтвердила, а в сети уже есть просто море информации относительно данного гаджета. Конечно, релиз состоится в следующем году, вероятно, в феврале, но ещё за несколько месяцев до этого вы сможете узнать всю информацию о данном флагмане.

Комментарии и отзывы Samsung Galaxy S21
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