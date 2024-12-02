В сеть слили характеристики ASRock Arc B570 Challenger OC

Ожидается, что компания Intel на этой неделе официально представит сразу две бюджетные видеокарты поколения Battlemage, которые, теоретически, будут конкурировать с недорогими решениями от NVIDIA и AMD в ближайшем будущем. Но, к счастью, гадать о том, какие именно характеристики будут у новых видеокарт, больше нет необходимости, потому что параметры модели B570 слили в сеть. В утечке имеется информация о видеокарте ASRock Arc B570 Challenger OC, которая поставляется с двумя вентиляторами, оснащена графическим ускорителем с 18 ядрами Xe2 и 10 ГБ видеопамяти GDDR6 со 160-битной шиной памяти. Также в материалах, которые попали в сеть до релиза, указано, что графический процессор Arc B570 будет использовать 8-контактный разъём питания PCIe, работать с частотой 2,6 ГГц и поддерживать интерфейсы HDMI 2.1 и DisplayPort 2.1.

Параллельно появились данные о более мощной модели Arc B580. Согласно характеристикам, слитым платформой Amazon, видеокарта Arc B580 может получить 20 ядер Xe2, 12 ГБ видеопамяти GDDR6 с 192-битной шиной, частоту 2,8 ГГц и тот же 8-контактный разъём питания PCIe. Судя по этим характеристикам, линейка Battlemage нацелена на конкуренцию с более доступными графическими картами вроде NVIDIA RTX 4060 Ti и AMD Radeon RX 7600. И хотя стоимость новых решений Intel пока что не объявлена, опубликованные инсайдерами данные указывают на начальную стоимость в 250 долларов. Это можно назвать бюджетным решением на самом деле, особенно на фоне конкурентов.
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