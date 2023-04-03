В сеть слили слайды с презентации NVIDIA GeForce RTX 4070

Инсайдеры уверены, что видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4070 будет очень эффективной для игр, когда она появится на рынке через несколько недель. На официальном слайде, утечка которого произошла благодаря источникам известного информационного издания Videocardz, мы видим характеристики, цены и несколько показателей вычислительной производительности графической карты GeForce RTX 4070. Ожидается, что видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4070 будет основана на GPU-ядрах AD104-250/251, графический процессор будет иметь 5888 CUDA-ядер и 12 ГБ видеопамяти GDDR6X, тактовая частота которой составляет 21 Гбит/сек, что позволяет добиться пропускной способности в 504 Гб/сек (это увеличение на 12,5% по сравнению с RTX 3070). Также новый графический чип получает кэш L2 объёмом 36 МБ, что в 9 раз больше, чем у GA104 в видеокарте RTX 3070.

При этом ожидается, что графическая карта будет потреблять 200 Вт энергии, что является снижением потребляемой мощности на 8% по сравнению с RTX 3070. В слайде также указана средняя потребляемая мощность в сценарии игровой нагрузки, которая составляет 186 Вт, что на 13,5% меньше, чем у RTX 3070, и на 22,5% меньше, чем у RTX 3070 Ti. Это, на самом деле, такой же уровень энергопотребления, как у NVIDIA RTX 3060, в то время как производительность должна быть на уровне или выше, чем у RTX 3080 с 12 ГБ, которая потребляет от 300 до 320 Вт. Это огромное повышение эффективности. Вопрос заключается только в реальной стоимости подобных видеокарт.