В сеть утек эскиз планшета Samsung Galaxy Tab S4

Американский регулятор Federal Communications Commission (FCC) одобрил выход планшета Samsung Galaxy Tab S4, который еще не был представлен официально. Согласно данным FCC, устройство под модельным номером SM-T835 поддерживает работу в сетях четвертого поколения, имеет модуль Bluetooth 5.0, одинарную основную камеру и звуковую систему от компании AKG. Размеры планшета равны 249,3:164,3 мм.

По предварительным данным, аппарат получит 10,5-дюймовый дисплей с разрешением 2560:1600 пикселей и соотношением сторон 16:10, 13 Мп основную и 8 Мп фронтальную камеры, аккумулятор на 7300 мАч, прошлогодний процессор Snapdragon 835, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти, Android 8.1 Oreo с оболочкой Samsung Experience 9.5 и улучшенный стилус S-Pen.