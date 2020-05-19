В сеть утекли цены на Google Pixel 4a и Pixel 5

В сеть появился скриншот опроса, в котором Google раскрыла цены на еще не представленные официально смартфоны Pixel 4a и Pixel 5. Итак, первый будет стоить 350 долларов, что соответствует последним слухам, а второй – 700 долларов, что на 100 долларов дешевле Pixel 4. Почему новое поколение флагмана окажется дешевле? Во-первых, Pixel 5 получит не топовый процессор Snapdragon 865, а более доступный Snapdragon 765G или 768G. А во-вторых, в смартфоне не будет таких функций, как Motion Sense и Active Edge. По крайней мере, так утверждают последние слухи. Дата официальной презентации нового флагмана пока не сообщается.