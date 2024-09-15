В сеть утекли рекламные рендеры Xiaomi 14T Pro

Сетевой ресурс Spillsomebeans опубликовал рекламные изображения, раскрывающие дизайн и параметры еще не представленного смартфона Xiaomi 14 Pro. Отметим наличие основной камеры с логотипом Leica, тремя модулями и светодиодной вспышкой. Главный модуль будет основан на датчике изображения Sony Light Fusion 900. Также сообщается о флагманской однокристальной системе MediaTek Dimensity 9300+, фирменных чипах Surge P2 и G1 для оптимизации питания, батарее ёмкостью 5000 мАч, поддержке 120-Вт проводной (от 0 до 100% за 19 минут) и 50-Вт беспроводной зарядок, экране с частотой обновления изображения 144 Гц, защите от пыли и влаги в соответствии со степенью IP68 и интеграции с Google Gemini. Ранее стало известно, что цена Xiaomi 14 Pro в Европе составит 900 евро. Официальная презентация запланирована на 26 сентября.