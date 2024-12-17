В сети нашли видеокарту NVIDIA GeForce RTX 4010

На китайских маркетплейсах нашли видеокарту NVIDIA GeForce RTX 4010, которой на самом деле никогда не существовало. Дело в том, что модель GeForce RTX 4010 была создана неофициальным партнёром NVIDIA — компанией Shenzen Bitland, которая специализируется на перепаковке и производстве аппаратного обеспечения для локального рынка Китая. Забавно, что при тестировании через GPU-Z приложение не смогло распознать карту, что неудивительно, поскольку GeForce RTX 4010 официально не существует в линейке NVIDIA. Тем не менее, драйверы были установлены без проблем и приложение GPU-Z показало наличие 4 ГБ памяти GDDR6 с пропускной способностью в 96 ГБ/сек, что намекает на компоненты из достаточно бюджетного решения начального уровня. При этом видеокарта отлично работает буквально из коробки и даже позволяет запускать игры.

Например, китайский энтузиаст, который нашёл видеокарту в продаже, поиграл в Red Dead Redemption 2, Cyberpunk 2077 и другие крупные релизы текущего года. Производительность оказалась не такой уж плохой, особенно учитывая, что драйверы под видеокарту явно никто не оптимизировал — они самописные. В среднем GeForce RTX 4010 показала 20-30 кадров в секунду в различных тайтлах, что является вполне приличным результатом для заявленных характеристик. Кроме того, позже оказалось, что на деле RTX 4010 является переработанной NVIDIA RTX A400 Ampere — ей подняли тактовую частоту, изменили систему охлаждения и перепрошили. Очень интересная штуковина.