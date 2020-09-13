В сети опубликовали фотографии предполагаемого корпуса iPhone 12 Pro

В сети опубликовали фотографии, на котором изображен предполагаемый корпус Apple iPhone 12 Pro.

Судя по изображениям, Apple iPhone 12 Pro получит камеру с тремя объективами сзади, сканер LiDAR и плоские стороны, похожие на iPad Pro. Слот для SIM-карты перемещен в левую часть под регуляторами громкости. Фотографии совпадают с более ранними утечками о краях из нержавеющей стали и сканере LiDAR, которые появятся в моделях iPhone 12 Pro.

Компания Apple проводит виртуальное мероприятие 15 сентября , но не ожидается, что линейка iPhone 12 станет его частью. IPhone 12 может быть представлен на отдельном мероприятии в следующем месяце.