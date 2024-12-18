В сети появились фотографии ASUS ROG Strix B860-A Gaming WiFi

Сегодня в сети появились первые изображения материнской платы ASUS ROG Strix B860-A Gaming WiFi, которая получит сокет LGA1851 для процессоров Intel Arrow Lake. Данная плата будет нацелена на более доступные сборки компьютеров, тогда как версии на Z890 будут выпускаться для энтузиастов с более внушительным бюджетом. Стоит отметить, что и AMD, и Intel используют схожую систему наименования для бюджетных материнских плат — у обеих компаний есть сокет B860, однако их сокеты, естественно, будут отличаться. Кроме того, стоит понимать, что эта плата не поддерживает разгон процессоров по множителю, в отличие от Z890-A Gaming WiFi, и предназначена для пользователей с процессорами Core Ultra 200S без индекса «К» в названии. При этом новая материнская плата оснащена достаточно крупными радиаторами на VRM-модуле, а также радиаторами для верхнего и нижнего слотов M.2-накопителей.

Видимо, радиаторы в данном случае имеют фирменный стиль серии Strix, но неясно, есть ли RGB-подсветка в данном случае или производитель решил на этом слегка сэкономить. Естественно, на плате предусмотрено 4 слота для оперативной памяти, два слота PCI-E x16 (один из которых усилен металлической пластиной для повышения прочности) под видеокарты, для хранения данных плата поддерживает 4 слота M.2 и 4 порта SATA. Стоимость новинки пока что не сообщается, но есть надежда, что эта модель будет относительно доступной по сравнению с моделями Z890, стоимость которых пугает.