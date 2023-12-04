В сети появились фотографии Samsung Galaxy A55

Без преувеличения можно смело заявить, что серия смартфонов Galaxy A5x — основной доход для компании Samsung, так как компания продаёт безумно много этих устройств каждый год (гораздо больше, чем флагманских смартфонов). Всё дело в достаточно привлекательной цене, плюс смартфоны этой серии обычно предлагают гораздо больше, чем устройства конкурентов за те же деньги. В компании считают, что смартфоны этой линейки могут похвастаться отличными характеристиками, плюс устройство обычно имеет множество функций, которые обычно встречаются исключительно в более дорогих смартфонах. Конечно, пользователям нравится отличное соотношение производительности к цене, а теперь в сеть утекли изображения Galaxy A55 нового поколения, который вскоре должен быть официально анонсирован с передовыми функциями за низкую цену.

Глядя на дизайн нового смартфона можно смело заявить, что производитель решил пойти по пути достаточно скромного внешнего вида. Это вполне может пользоваться спросом, потому что потенциальные покупатели этого гаджета не гоняются за излишне стильным устройством — им нужно получить высокое качество за разумные деньги, плюс производительность и хорошую камеру. К сожалению, пока что у инсайдеров нет информации о стоимости данного смартфона и говорить о том насколько доступным он будет мы не можем. С другой стороны, это гаджет уровня ниже среднего, так что примерно определить его возможности всё же можно. Будем ждать официального релиза.