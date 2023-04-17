В сети появились характеристики видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

К счастью для геймеров, кастомные модели видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti начали появляться в базах данных крупных интернет-магазинов, и мы теперь знаем тактовые частоты одной из этих моделей. Это очень важный момент, потому что первые видеокарты в линейке были достаточно странными в плане производительности и не раскрывали всех возможностей новинки. Тактовые частоты были опубликованы редактором базы данных видеокарт на ресурсе TechPowerUp, который поделился характеристиками графической карты Colorful iGame GeForce RTX 4060 Ti Ultra W OC.

Эта модель имеет кастомный дизайн с не-референсной печатной платой и системой охлаждения и поставляется с заводским разгоном до 2580 МГц, что на 45 МГц больше, чем у референсных видеокарт. Безусловно, данный разгон не будет таким внушительным, как мы видели у вариантов RTX 4070 несколько дней назад, но геймеры всё равно смогут выжать из них дополнительную производительность. Кроме того, журналист издания также сообщает, что NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti будет поставляться с 8 ГБ видеопамяти типа GDDR6. Хотя этот параметр вполне может измениться, ранние слухи тоже указывали на 8 ГБ, и если это действительно так, то эта видеокарта будет разочарованием, учитывая, что у RTX 3060 было 12 ГБ видеопамяти GDDR6, а у 3060 Ti было 8 ГБ, но при этом шина интерфейса была не 128-битной. Остаётся лишь надеяться, что доступная видеокарта получит больше производительной памяти, чем говорят инсайдеры со всего мира.