В сети появились характеристики видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

Эта модель имеет кастомный дизайн с не-референсной печатной платой и системой охлаждения и поставляется с заводским разгоном до 2580 МГц, что на 45 МГц больше, чем у референсных видеокарт. Безусловно, данный разгон не будет таким внушительным, как мы видели у вариантов RTX 4070 несколько дней назад, но геймеры всё равно смогут выжать из них дополнительную производительность. Кроме того, журналист издания также сообщает, что NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti будет поставляться с 8 ГБ видеопамяти типа GDDR6. Хотя этот параметр вполне может измениться, ранние слухи тоже указывали на 8 ГБ, и если это действительно так, то эта видеокарта будет разочарованием, учитывая, что у RTX 3060 было 12 ГБ видеопамяти GDDR6, а у 3060 Ti было 8 ГБ, но при этом шина интерфейса была не 128-битной. Остаётся лишь надеяться, что доступная видеокарта получит больше производительной памяти, чем говорят инсайдеры со всего мира.