В сети появились изображения грядущего смартфон Google Pixel 7 Pro

В сети появились качественные изображения грядущего смартфона Google Pixel 7 Pro в защитном чехле, выполненного в точности по размерам, которые уже есть у производителей мобильных аксессуаров.

Судя по изображениям, Google Pixel 7 Pro сохранит дизайн задней панели в области камеры, модули которой будут располагаться горизонтально в одну линию. Всего в камере будет три датчика изображения, характеристики которых пока не сообщаются. Предположительно, устройство получит фронтальную камеру под экраном. Однако ходят слухи, что Google Pixel 7 Pro получит обычную фронтальную камеру, встроенную в экран.

Pixel 7 Pro будет оснащен 6,7-дюймовым дисплеем QHD+ AMOLED с частотой обновления 120 Гц и встроенным датчиком отпечатков пальцев. Он получит платформу Google Tensor второго поколения. Презентация новой линейки смартфонов ожидается в октябре этого года.