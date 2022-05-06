В сети появились изображения грядущего смартфон Google Pixel 7 Pro

Судя по изображениям, Google Pixel 7 Pro сохранит дизайн задней панели в области камеры, модули которой будут располагаться горизонтально в одну линию. Всего в камере будет три датчика изображения, характеристики которых пока не сообщаются. Предположительно, устройство получит фронтальную камеру под экраном. Однако ходят слухи, что Google Pixel 7 Pro получит обычную фронтальную камеру, встроенную в экран.
Pixel 7 Pro будет оснащен 6,7-дюймовым дисплеем QHD+ AMOLED с частотой обновления 120 Гц и встроенным датчиком отпечатков пальцев. Он получит платформу Google Tensor второго поколения. Презентация новой линейки смартфонов ожидается в октябре этого года.