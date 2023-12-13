В сети появились первые рендеры ASUS ROG Phone 8

Сегодня появилось официальное подтверждение о запуске геймерского смартфона ROG Phone 8, который должен выйти в ближайшем будущем, а также первые рендеры, показывающие как будет выглядеть смартфон на момент релиза. Стоит отметить, что компания ASUS собирается представить смартфон ROG Phone 8 на CES 2024 — это состоится 8 января. Кроме того, аккаунт компании ASUS в социальной сети Weibo подтвердил, что новый смартфон будет запущен в Китае уже 16 января, но данных о глобальном запуске пока что нет — остаётся лишь надеяться, что затягивать с этим никто не станет. Компания даже опубликовала небольшой тизер, показывающий дисплей ROG Phone 8, хотя в целом он не шибко информативный.

Но данный ролик показывает, что будущий ROG Phone 8 наконец избавится от выреза в верхней части дисплея, которым компания пользовалась много лет для размещения фронтальной камеры. Вместо этого в будущем смартфоне будет использоваться более современное отверстие для камеры, как у других смартфонов топового уровня. Также в сети появились первые рендеры смартфона ROG Phone 8, показывающие гораздо более современный и гораздо менее агрессивный дизайн по сравнению с предшественниками. Вероятно, компания постепенно уходит от сегмента исключительно геймерских гаджетов. О характеристиках смартфона пока что никакой информации нет, но, безусловно, это будет один из самых мощных смартфонов на современном рынке с топовым процессором, передовой камерой и не только. В этом нет сомнений.
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