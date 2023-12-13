В сети появились первые рендеры ASUS ROG Phone 8

Но данный ролик показывает, что будущий ROG Phone 8 наконец избавится от выреза в верхней части дисплея, которым компания пользовалась много лет для размещения фронтальной камеры. Вместо этого в будущем смартфоне будет использоваться более современное отверстие для камеры, как у других смартфонов топового уровня. Также в сети появились первые рендеры смартфона ROG Phone 8, показывающие гораздо более современный и гораздо менее агрессивный дизайн по сравнению с предшественниками. Вероятно, компания постепенно уходит от сегмента исключительно геймерских гаджетов. О характеристиках смартфона пока что никакой информации нет, но, безусловно, это будет один из самых мощных смартфонов на современном рынке с топовым процессором, передовой камерой и не только. В этом нет сомнений.