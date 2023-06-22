В сети появились первые тесты NVIDIA RTX 4060

В тесте GPU Compute с использованием Vulkan API был получен результат в 99419 баллов, а в тесте с использованием OpenCL — 105630 баллов. Результаты не самые впечатляющие, безусловно, но нужно понимать, что это, вероятно, инженерный образец на не самых оптимизированных драйверах, так что в итоге результаты могут отличаться в худшую или лучшую стороны. В Vulkan производительность RTX 4060 примерно на 12% выше, чем у его непосредственного предшественника — RTX 3060. Разрыв увеличивается в тесте с использованием OpenCL, где видеокарта предлагает почти 20% прироста по сравнению со старой картой. Вот только это бенчмарки, где выжимаются все возможности видеокарты. На деле разница в производительности в играх будет гораздо меньше, так что стоит ожидать прироста в 5-8% по сравнению с прошлым поколением. И это просто ужасные результаты на самом деле — особенно на фоне цены.