В сети появились первые тесты NVIDIA RTX 4060

Компания NVIDIA планирует запустить на следующей неделе свою серию видеокарт RTX 4060, но пока не раскрывает информацию о производительности самого доступного графического процессора на архитектуре Ada Lovelace AD107. Инсайдеры лишь говорят, что эта более доступная модель (рекомендуемая цена составит 299 долларов) получит 3072 ядра CUDA, 24 ядра RT, 96 ядер Tensor, 96 TMU и 32 ROP. Скорее всего, она будет оснащена 8 ГБ памяти GDDR6 с 128-битной шиной памяти. К счастью, инсайдеры также смогли найти в сети бенчмарки данной видеокарты, которую, видимо, решили протестировать перед релизом.

В тесте GPU Compute с использованием Vulkan API был получен результат в 99419 баллов, а в тесте с использованием OpenCL — 105630 баллов. Результаты не самые впечатляющие, безусловно, но нужно понимать, что это, вероятно, инженерный образец на не самых оптимизированных драйверах, так что в итоге результаты могут отличаться в худшую или лучшую стороны. В Vulkan производительность RTX 4060 примерно на 12% выше, чем у его непосредственного предшественника — RTX 3060. Разрыв увеличивается в тесте с использованием OpenCL, где видеокарта предлагает почти 20% прироста по сравнению со старой картой. Вот только это бенчмарки, где выжимаются все возможности видеокарты. На деле разница в производительности в играх будет гораздо меньше, так что стоит ожидать прироста в 5-8% по сравнению с прошлым поколением. И это просто ужасные результаты на самом деле — особенно на фоне цены.