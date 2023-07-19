В сети появились тесты видеокарты AMD Radeon RX 7700 и Radeon RX 7800

Довольно известный поставщик секретной информации под ником All_The_Watts опубликовал интересные результаты тестов производительности из бенчмарка 3DMark Time Spy, которые якобы были получены на прототипах новых видеокарт Radeon RX 7700 и Radeon RX 7800 (стоит сразу уточнить, что данные видеокарты сам производитель не анонсировал и официально на текущий момент их просто не существует). Важно понимать, что текущая линейка видеокарт на архитектуре RDNA 3 серьёзно уступает решениям компании NVIDIA в среднем диапазоне, но сообщается, что команда AMD работает над несколькими моделями, чтобы заполнить этот пробел. Ожидается, что ближе к ожидаемому анонсу продукта, запланированному на конец августа (данное событие, вероятно, совпадёт с презентацией Gamescon), появится ещё больше утечек информации.

Опубликованные результаты тестов 3DMark Time Spy показывают, что предполагаемая модель Radeon RX 7700 набрала 15 465 очков, в то время как RX 7800 достигла отметки в 18 197 очков. Обе видеокарты работали на некой тестовой системе, характеристики которой, к сожалению, узнать пока что нет возможности. И, к сожалению, эти результаты не вызывают большого восторга на данном этапе по сравнению с предшественниками и некоторыми конкурентами. Впрочем, есть вероятность, что производитель выпустит обновлённые драйверы и тогда видеокарты будут работать немного лучше, плюс тестов в играх пока что нет от слова совсем, а значит, придётся их тоже подождать.