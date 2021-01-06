В сети появилось изображение первого зарядного устройства Quick Charge 5

Qualcomm анонсировала последнее поколение своей технологии быстрой зарядки в 2020 году. Эта технология, получившая название Quick Charge 5, которая обеспечивает поддержку быстрой зарядки 100 Вт+ для совместимых устройств. После объявления в июле 2020 года только одно устройство было официально подтверждено для поддержки протокола зарядки, и это Xiaomi Mi 10 Ultra.

Теперь в сети появилось первое изображение зарядного устройства Quick Charge 5. На фотографии, опубликованной изображен белый адаптер питания с напечатанным на одной стороне Qualcomm Quick Charge 5. Он имеет белый корпус и единственный выходной порт USB.

Qualcomm заявляет, что Quick Charge 5 на 70% эффективнее Quick Charge 4+, а также на 10° C холоднее Quick Charge 4 и Quick Charge 4+. Технология зарядки также обратно совместима с предыдущими версиями до Quick Charge 2.0.

К сожалению, подробностей о производителе и цене зарядного устройства нет.