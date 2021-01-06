В сети появилось изображение первого зарядного устройства Quick Charge 5

Теперь в сети появилось первое изображение зарядного устройства Quick Charge 5. На фотографии, опубликованной изображен белый адаптер питания с напечатанным на одной стороне Qualcomm Quick Charge 5. Он имеет белый корпус и единственный выходной порт USB.
Qualcomm заявляет, что Quick Charge 5 на 70% эффективнее Quick Charge 4+, а также на 10° C холоднее Quick Charge 4 и Quick Charge 4+. Технология зарядки также обратно совместима с предыдущими версиями до Quick Charge 2.0.
К сожалению, подробностей о производителе и цене зарядного устройства нет.