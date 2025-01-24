В сети засветился геймерский ASUS ROG Phone 9 FE

ROG Phone 9 FE будет работать на базе процессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 под управлением операционной системы Android 15. Смартфон получит 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и встроенное хранилище на 256 ГБ стандарта UFS 4.0. Также устройство оснастят 6,78-дюймовым LTPO AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, частотой обновления 165 Гц с яркостью 2500 нит и защитным стеклом Gorilla Glass Victus 2. Основная камера смартфона получит четыре модуля — основной сенсор Sony IMX890 с оптической стабилизацией на 50 Мп, ультраширокоугольный модуль на 12 Мп, макро-модуль на 5 Мп и фронтальную камеру на 32 Мп. За автономность устройства отвечает аккумулятор ёмкостью 5500 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 65 Вт. Кроме того, смартфон будет поддерживать беспроводную зарядку. Стоимость новинки пока что не раскрывается.