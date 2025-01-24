В сети засветился геймерский ASUS ROG Phone 9 FE

Компания ASUS официально представила геймерские смартфоны ROG Phone 9 и ROG Phone 9 Pro в ноябре прошлого года. А недавно стало известно, что тайваньская компания планирует выпустить модель FE, которая уже прошла сертификацию в нескольких странах. И хотя ASUS пока не раскрыла подробностей о ROG Phone 9 FE, в интернете появились изображения и технические характеристики устройства. ASUS ROG Phone 9 FE внешне напоминает ROG Phone 9 Pro — согласно утечке, он будет доступен как минимум в цвете Phantom Black. Толщина устройства составит 8,9 мм, а вес — 225 граммов. Также смартфон получит фирменные элементы управления AirTrigger.

ROG Phone 9 FE будет работать на базе процессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 под управлением операционной системы Android 15. Смартфон получит 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и встроенное хранилище на 256 ГБ стандарта UFS 4.0. Также устройство оснастят 6,78-дюймовым LTPO AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, частотой обновления 165 Гц с яркостью 2500 нит и защитным стеклом Gorilla Glass Victus 2. Основная камера смартфона получит четыре модуля — основной сенсор Sony IMX890 с оптической стабилизацией на 50 Мп, ультраширокоугольный модуль на 12 Мп, макро-модуль на 5 Мп и фронтальную камеру на 32 Мп. За автономность устройства отвечает аккумулятор ёмкостью 5500 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 65 Вт. Кроме того, смартфон будет поддерживать беспроводную зарядку. Стоимость новинки пока что не раскрывается.
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