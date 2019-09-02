В умных очках North Focals появилась тесная интеграция уведомлений Android

North добавила встроенную поддержку уведомлений Android в свои умные очки Focals. Используя новые функции теперь можно получить доступ к любым ярлыкам, которые разработчики приложений включают в уведомления своих приложений.

Это обновление позволит пользователям делать все, от сохранения новостей до ответов на сообщения и отправки интеллектуальных ответов с помощью Loop, дополнительного устройства управления в форме кольца с четырехсторонним джойстиком. В настоящее время эти функции доступны только для пользователей Android Focals и являются «экспериментом»