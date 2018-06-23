VERNEE V2 PRO отдают со скидкой

2018-06-23, Автор - Влад Волошин; Продукт - VERNEE V2 PRO; [121]
Мы всегда рекомендуем вам покупать смартфоны исключительно во время всевозможных акций и предложений, ведь это позволяет экономить средства. Например, смартфон VERNEE V2 PRO обычно продают за 380 долларов, а сейчас у вас есть возможность взять его всего за 250 долларов. Скидка составляет 34%, этого с головой достаточно для того, чтобы вы могли сэкономить достаточно денег и купить аксессуары, чехлы и так далее.

То есть, вы вот спланировали за 380 долларов купить смартфон, а тут бац и акция — можно помимо девайса взять портативную батарею, чехол, пленку и еще массу всего интересного. Думаю, таких акций нужно больше, ведь они существенно экономят наши средства и позволяют практически за себестоимость брать классные смартфоны. И, конечно, характеристики у VERNEE V2 PRO просто отменные, особенно процессор.

Подробнее про акцию.


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