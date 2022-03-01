VESA сертифицировала устройства и кабеля DisplayPort со сверхвысокой скоростью передачи данных

Ассоциация стандартов видеоэлектроники (VESA) сегодня объявила о своей программе сертификации видеоисточников, дисплеев и кабельных продуктов, поддерживающих DisplayPort UHBR, более высокие скорости передачи данных, поддерживаемые стандартом DisplayPort версии 2.0. В рамках программы сертификации DisplayPort UHBR производители устройств и кабелей могут отправлять новые продукты в авторизованные испытательные центры DisplayPort (ATC) для тестирования и сертификации. Более высокая пропускная способность, обеспечиваемая UHBR, поддерживает различные варианты использования, такие как несжатое 8K 60 Гц HDR, 4K 240 Гц HDR, два дисплея 4K 120 Гц HDR или четыре дисплея 4K 60 Гц HDR через один кабель.

Сегодня VESA также объявила о выпуске сертифицированных VESA кабелей DP40 и DP80 UHBR, которые гарантируют подключение дисплея и работу с высочайшими уровнями производительности, представленными в DisplayPort 2.0. Кабели DP40, сертифицированные VESA, должны поддерживать скорость передачи данных до UHBR10 (10 гигабит в секунду или Гбит/с), определяемую DisplayPort 2.0, и поддерживать полную четырехполосную работу, обеспечивая максимальную пропускную способность 40 Гбит/с. Кабели DP80, сертифицированные VESA, должны поддерживать скорость соединения до UHBR20 (20 Гбит/с), определенную DisplayPort 2.0, с четырьмя полосами, обеспечивая максимальную пропускную способность 80 Гбит/с. Кабели DP80, сертифицированные VESA, также будут поддерживать скорость соединения UHBR13.5 (13,5 Гбит/с), которая также определяется DisplayPort 2.0.