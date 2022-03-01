VESA сертифицировала устройства и кабеля DisplayPort со сверхвысокой скоростью передачи данных

Сегодня VESA также объявила о выпуске сертифицированных VESA кабелей DP40 и DP80 UHBR, которые гарантируют подключение дисплея и работу с высочайшими уровнями производительности, представленными в DisplayPort 2.0. Кабели DP40, сертифицированные VESA, должны поддерживать скорость передачи данных до UHBR10 (10 гигабит в секунду или Гбит/с), определяемую DisplayPort 2.0, и поддерживать полную четырехполосную работу, обеспечивая максимальную пропускную способность 40 Гбит/с. Кабели DP80, сертифицированные VESA, должны поддерживать скорость соединения до UHBR20 (20 Гбит/с), определенную DisplayPort 2.0, с четырьмя полосами, обеспечивая максимальную пропускную способность 80 Гбит/с. Кабели DP80, сертифицированные VESA, также будут поддерживать скорость соединения UHBR13.5 (13,5 Гбит/с), которая также определяется DisplayPort 2.0.