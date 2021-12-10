VIPER Gaming представляет комплект оперативной памяти VIPER VENOM DDR5 Performance

VIPER, торговая марка PATRIOT, объявила о доступности новых высокопроизводительных модулей DRAM VIPER VENOM RGB, которые будут доступны в первом квартале 2022 года. Модули памяти VIPER VENOM DDR5 обеспечивают повышенную скорость в диапазоне от 4800 МГц до 6200 МГц с комплектом емкостью от 16 ГБ до 32 ГБ, оснащенным эксклюзивной конструкцией радиатора VENOM с опцией RGB-подсветки, подходящей как для пользователей компьютерного оборудования, так и для заядлых геймеров.

Модули VIPER VENOM RGB DDR5 имеют стильный дизайн радиатора VENOM с новым дизайном, сочетающим в себе светодиодную панель и радиатор. Световая полоса RGB - это совершенно новый дизайн с обновленным программным обеспечением для синхронизации и схемами освещения. Уникальная архитектура DDR5 имеет локализованную регулировку напряжения на основе разблокированного PMIC и SPD HUB, которые обеспечивают одновременный мониторинг, пороговую защиту, интеллектуальное управление напряжением и управление питанием для достижения более комплексных возможностей. контроль напряжения.

Кроме того, встроенная функция ECC обеспечивает активное исправление ошибок для улучшения целостности данных и повышения производительности и стабильности. Каждый модуль состоит из десятислойной печатной платы, обеспечивающей превосходную целостность сигнала и непревзойденную стабильность, а его физическая высота специально разработана для соответствия большинству кулеров ЦП, представленных на рынке, без помех.
Комментарии и отзывы VIPER VENOM DDR5 Performance
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