VIVIFY представила RGB кабель HDMI VIVIFY ARQUUS W73

RGB подсветка стала неотъемлемой частью игровой периферии и компьютерных комплектующих. Производитель оптоволоконных кабелей VIVIFY выпустила кабель HDMI VIVIFY ARQUUS W73. Встроенные светодиоды расположены на обоих концах кабеля и проходят через весь кабель.

Кабель имеет длину 2,7 м. Использует подключение HDMI 2.0b и совместим с Razer Chroma. Кабель поддерживает разрешением 4K 4096×2160 и частоту обновления до 60 Гц. ПО Vnode - программа для управления подсветкой.

HDMI VIVIFY ARQUUS W73 может синхронизироваться с вашими устройствами. Цена кабеля составляет 100 долларов.