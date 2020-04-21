VIVIFY представила RGB кабель HDMI VIVIFY ARQUUS W73

RGB подсветка стала неотъемлемой частью игровой периферии и компьютерных комплектующих. Производитель оптоволоконных кабелей VIVIFY выпустила кабель HDMI VIVIFY ARQUUS W73. Встроенные светодиоды расположены на обоих концах кабеля и проходят через весь кабель.

Кабель имеет длину 2,7 м. Использует подключение HDMI 2.0b и совместим с Razer Chroma. Кабель поддерживает разрешением 4K 4096×2160 и частоту обновления до 60 Гц. ПО Vnode - программа для управления подсветкой.

HDMI VIVIFY ARQUUS W73 может синхронизироваться с вашими устройствами. Цена кабеля составляет 100 долларов.
Комментарии и отзывы HDMI VIVIFY ARQUUS W73
Обзор PALIT GeForce GTX 1650 KalmX. Бесшумная видеокартаОбзор PALIT GeForce GTX 1650 KalmX. Бесшумная видеокарта
Лучшая хлебопечка. Gorenje BM910WIIЛучшая хлебопечка. Gorenje BM910WII
Обзор ZTE Blade A7 (2020) 2/32GB. Антикризисный смартфон с NFCОбзор ZTE Blade A7 (2020) 2/32GB. Антикризисный смартфон с NFC
Обзор ASUS RT-AX58U. Роутер Wi-Fi 6 для дома и офисаОбзор ASUS RT-AX58U. Роутер Wi-Fi 6 для дома и офиса
Лучший доступный корпус. COUGAR Gemini M SilverЛучший доступный корпус. COUGAR Gemini M Silver
Смартфон с 3.5 дюймовым экраном K-Touch...
Смартфон с 3.5 дюймовым экраном K-TouchK-Touch это 3.5 дюймовый смартфон с OLED экраном. ...
Poco X2 официально представлен...
Poco X2 официально представленОфициально представлен новый смартфон Poco X2, который не только выглядит довольно стильно и интересно, н...
ASUS представила игровой корпус серии TU...
ASUS представила игровой корпус серии TUASUS представила игровой корпус серии TUF Gaming. Передняя панель оснащена вентиляционными отверстиями в ...
Предварительный обзор MSI Optix G241. От...
Предварительный обзор MSI Optix G241. ОтДовольно часто производители игровых мониторов предоставляют пользователю совсем не то, что ему нужно. На...
Project Sandcastle позволяет запустить A...
Project Sandcastle позволяет запустить AProject Sandcastle - позволяет вам прошить функциональную сборку Android 10 на определенных моделях iPhon...
Лучший ПК-корпус для ATX-плат. Thermalta...
Лучший ПК-корпус для ATX-плат. ThermaltaThermaltake Versa C23 TG RGB CA-1H7-00M1WN-00 Black ...
Представленный вчера Huawei P40 Pro уже ...
Представленный вчера Huawei P40 Pro уже Вчера компания Huawei представила смартфон P40 Pro, а уже сегодня новенький флагман за 1000 евро успели ...
Первые изображения смартфона Samsung Gal...
Первые изображения смартфона Samsung GalВ сети опубликовали качественные изображения смартфона Samsung Galaxy A21. ...
Xiaomi представит новый роутер с поддерж...
Xiaomi представит новый роутер с поддержКомпания Xiaomi скоро проведёт онлайн-мероприятие, на котором покажет новый роутер с поддержкой Wi-Fi 6. ...
Визуальный взгляд на игру Resident Evil ...
Визуальный взгляд на игру Resident Evil В сети появились первые скриншоты с геймплеем игры Resident Evil 3 Remake. На них изображены не только Не...
Sony анонсировала новый смартфон Xperia ...
Sony анонсировала новый смартфон Xperia Компания Sony анонсировала Sony Xperia 10 II смартфон среднего класса. Данная модель получила 6-дюймовый ...
Видеоигра Shenmue III Big Merry Cruise п...
Видеоигра Shenmue III Big Merry Cruise пShenmue III Big Merry Cruise - компьютерная игра разработанная японскими компаниями YS Net и Neilo. Треть...
Обзор SILICON POWER Slim S55 960GB (SP960GBSS3S55S25). Лучший SSD для ноутбукаОбзор SILICON POWER Slim S55 960GB (SP960GBSS3S55S25). Лучший SSD для ноутбука
Обзор INOI Band. Российский фитнес-трекерОбзор INOI Band. Российский фитнес-трекер
Обзор Lenovo A6 Note 3/32GB. Удачный бюджетник до 9 000 рублей Обзор Lenovo A6 Note 3/32GB. Удачный бюджетник до 9 000 рублей
Обзор Amazfit Stratos 3. Умные часы для настоящих спортсменовОбзор Amazfit Stratos 3. Умные часы для настоящих спортсменов
Обзор ABKONCORE Cronos 350M (ABCRO350M). Недорогой Mini-Tower корпус Обзор ABKONCORE Cronos 350M (ABCRO350M). Недорогой Mini-Tower корпус
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor