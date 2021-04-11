VIVO NEX 5 получит селфи-камеру под дисплеем

VIVO планирует выпустить новый смартфон. В сети появилась информация о модели NEX 5. Новинка будет иметь 6,78-дюймовый экран с изогнутыми краями дисплея. Смартфон получит аккумулятор емкостью 4500 мАч с беспроводной и проводной зарядкой мощностью 66 Вт. Известно, что NEX 5 защищен от пыли и влаги благодаря стандарту IP68. Что касается камеры, производитель установит селфи-камеру под дисплеем. На задней панели будет основная камера на 50 МП с технологией ZEISS. Более подробно о смартфоне VIVO NEX 5 мы узнаем после официального анонса.

Ожидается, что смартфон VIVO NEX 5 представят в следующем квартале.
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