VOOC 3.0 и его характеристика

Первые 20% заряда аккумулятор восполнил за 12 минут. Половинная ёмкость была достигнута за 34 минуты. Полностью камерофон зарядился за 1 часов 27 минут. Блок питания при этом нагрелся до 36°C, а сам корпус остался почти комнатной температуры. VOOC 3.0 поддерживают OPPO F11 / F11 Pro, а ещё OPPO Reno и его модификации. Мы проверили, как быстро заряжается Reno 10x Zoom. Ёмкость АКБ этого телефона большая — 4065 мАч. Новое поколение стандарта — под названием VOOC 3.0 — не исключение. Мощность блока питания у него достигает 20 Вт (5 V и 4 А). Для передачи силы тока в 4 А требуется специальный кабель. Он более толстый, чем обычно, и имеет дополнительный контакт в коннекторе.Принцип действия быстрых зарядок основан на повышенных силе тока и вольтаже. Если в обычных ЗУ напряжение составляет 5 В, а сила тока — до 2-2,5 А, то в быстрых значения этих параметров могут доходить до 20 В и 5 А. Причём меняются они динамически. Самую большую мощность блок питания выдаёт при зарядке почти пустой АКБ. Затем вольтаж ступенчато понижаются — во избежание перегрева.О стоимости новинки пока неизвестно.