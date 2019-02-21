VR-гарнитура с разрешением человеческого глаза от Varjo

Когда речь идет о виртуальной реальности, главной целью пользователя является увидеть вещи такими, какими они бы выглядели в реальной жизни. В 2017 году финская компания Varjo заявила, что работает над гарнитурой, которая обеспечивает именно этот эффект.

И спустя несколько лет, она выпустила свое устройство VR-1, которое обещает высокое разрешение более 60 пикселей на градус, что эквивалентно разрешению человеческого глаза - по скромной цене в 6000 долларов. По словам Varjo, разрешение гарнитуры в 20 раз выше, чем у других устройств на рынке, и оно обладает расширенными возможностями отслеживания глаз. Компания заявила, что планирует представить компонент смешанной реальности в конце этого года.