Valve Index VR продается просто шикарно

Какое-то время назад производители шлемов виртуальной реальности жаловались на то, что продукцию мало кто покупает, а значит нет и смысла вкладывать ресурсы в то, чтобы создавать для столь малой аудитории контент. В Valve решили иначе и вместе со шлемом Valve Index VR запустили сразу и анонс новой игры по франшизе Half-Life. Достаточно быстро эта новость набрала обороты и вот сейчас производитель уже не справляется с потоком желающих приобрести данный шлем ведь вместе с ним пользователь получает бесплатно и саму игру. Естественно, желающих поиграть в новинку еще и на крутом шлеме очень много, так что продажи зашкаливают, а разработчики потом просто могут делать новые игры под свою платформу и отлично продавать виртуальный контент.