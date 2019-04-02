Valve Index готовится к продаже

Недавно мы говорили о том, что компания Valve готовит к релизу свой новый шлем виртуальной реальности Valve Index. Теперь же появились данные от инсайдеров, которым можно верить, что уже 1 мая запустят систему предварительных заказов и можно будет оплатить новый шлем заранее. Это, конечно, довольно спорное решение, ведь пока что в сети нет ни тестов, ни мнения специалистов. Отдавать деньги за шлем, который пока что никто не видел очень странно. Официальный же старт продаж начнется в июне и тогда уже можно будет говорить о какой-то популярности продукта. Сейчас на рынке VR-шлемов не так уж много конкурентов и Valve Index вполне может занять свое место, но для этого еще нужны игры и прочий контент, без которого любой шлем провалится в продаже.