Valve Index стоит 999 долларов

Некоторое время назад на просторах интернета появилась новость о том, что компания Valve планирует запустить свой собственный шлем виртуальной реальности. Вскоре эта информация подтвердилась парочкой сливов, после чего производитель решил самостоятельно выпустить шлем в продажу и не плодить слухи. Новинка получила название Valve Index, это весьма неплохое решение для геймеров, которые хотят погрузиться в мир виртуальной реальности. Единственная проблема в том, что Valve Index стоит достаточно дорого — 999 долларов. Даже для современного рынка это крайне дорогое удовольствие, не говоря уже о том, что шлем не выделяется характеристиками на фоне основных конкурентов. Видимо, бренд делает ставку на любовь фанатов.