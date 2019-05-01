Valve представила шлем виртуальной реальности Index

Valve рассказала о новом шлеме виртуальной реальности Index.

Шлем оснащен двумя дисплеями с разрешением 1440x1600 и частотой до 144 Гц, бесконтактными наушниками и микрофоном. Система будет работать со всеми проектами SteamVR.

Valve Index включает в себя шлем, контроллеры и систему отслеживания движений. Полный комплект обойдется в €1 079 или ~80 тыс. руб. Аксессуары можно будет приобрести отдельно.

Продажи нового набора устройств начнутся 28 июня. Компания сообщила, что комплект нельзя будет купить в России у официальных поставщиков.

Valve также сообщила, что в течение года выпустит новую игру в виртуальной реальности.