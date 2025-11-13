Valve представила VR-шлем Steam Frame

Компания Valve официально представила свою новейшую гарнитуру виртуальной реальности Steam Frame. И в отличие от многих аналогов, Steam Frame способна не только транслировать VR- и обычные игры с других устройств, но и запускать их в автономном режиме благодаря встроенному процессору Snapdragon. Прежде всего, Steam Frame — это беспроводная VR-гарнитура для потоковой игры. В комплект входит адаптер с двумя радиомодулями, который подключается к ПК, Steam Machine или Steam Deck и передаёт изображение напрямую в шлем. Двойное радиосоединение позволяет разделять потоки для игры и подключения к Wi-Fi, устраняя проблемы с перегрузкой канала.

Дисплеи гарнитуры представляют собой две LCD-панели с разрешением 2160х2160 пикселей и частотой обновления от 72 до 144 герц. Также Steam Frame использует технологию foveated streaming — суть в том, что передача в высоком качестве осуществляется только для той области экрана, куда направлен взгляд пользователя. За это отвечают две внутренние камеры слежения за глазами, плюс ещё четыре внешние монохромные камеры высокого разрешения отслеживают положение контроллеров и шлема, а инфракрасные светодиоды позволяют использовать устройство даже при слабом освещении. Контроллеры Steam Frame выполнены в раздельном формате, но сохраняют классическую раскладку геймпада, что делает их удобными как для VR, так и для обычных игр. Кроме того, каждый контроллер питается от одной батарейки типа AA, обеспечивающей до 40 часов автономной работы.
Новый ноутбук Acer Nitro V 16 получил CPU Core 9 270H…
Компания Acer пополнила ассортимент игровых ноутбуков моделями Acer Nitro V 16 (ANV16-72) и Nitro V 16S (…
Обзор GIGABYTE GAMING A16 GA63H. Игровой ноутбук с Ryzen 7 2…
Тестируемый сегодня ноутбук GIGABYTE GAMING A16 GA63H сочетает в себе производительность и передовые техн…
Red Magic Gaming Laptop 16 Pro 2026 появился в продаже …
Компания Red Magic дала старт китайским продажам игрового ноутбука Red Magic Gaming Laptop 16 Pro 2026, к…
Valve готовит к релизу новую гарнитуру виртуальной реальност…
Китайская аналитическая группа XR Research Institute заявила, что следующая гарнитура виртуальной реально…
MacBook Pro получит OLED-дисплей, но только в топовых версия…
Переход с технологии miniLED на OLED в ноутбуках Apple запланирован на конец следующего года, когда компа…
В Windows 11 появится новая функция воспроизведения аудио…
Компания Microsoft добавляет в Windows 11 новую функцию совместного воспроизведения звука, позволяющую од…
Acer представила тонкий геймерский ноутбук Predator Triton 1…
Компания Acer представила игровой ноутбук Predator Triton 14 AI, в котором в компактный корпус удалось вс…
Представлен ноутбук Acer Go Edge на Core Ultra7-258V…
Компания Acer пополнила ассортимент ноутбуков моделью Go Edge, которая основана на 8-ядерном 8-поточном п…
iRU Tactio 23.8 обзор, тесты и опыт эксплуатации моноблока для учебы и работыiRU Tactio 23.8 обзор, тесты и опыт эксплуатации моноблока для учебы и работы
GIGABYTE AERO X16 EG61H Copilot обзор и тесты ноутбука с GeForce RTX 5070GIGABYTE AERO X16 EG61H Copilot обзор и тесты ноутбука с GeForce RTX 5070
Обзор GIGABYTE GAMING A16 GA63H. Игровой ноутбук с Ryzen 7 260 и GeForce RTX 5050Обзор GIGABYTE GAMING A16 GA63H. Игровой ноутбук с Ryzen 7 260 и GeForce RTX 5050
Обзор CHUWI UBOX CWI604. Мини ПК для учебы, работы и даже игр с AMD Ryzen 5 6600HОбзор CHUWI UBOX CWI604. Мини ПК для учебы, работы и даже игр с AMD Ryzen 5 6600H
Обзор Thermaltake Massive Extreme. Тесты охлаждающей подставки для игрового ноутбукаОбзор Thermaltake Massive Extreme. Тесты охлаждающей подставки для игрового ноутбука
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor