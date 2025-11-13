Valve представила VR-шлем Steam Frame

Компания Valve официально представила свою новейшую гарнитуру виртуальной реальности Steam Frame. И в отличие от многих аналогов, Steam Frame способна не только транслировать VR- и обычные игры с других устройств, но и запускать их в автономном режиме благодаря встроенному процессору Snapdragon. Прежде всего, Steam Frame — это беспроводная VR-гарнитура для потоковой игры. В комплект входит адаптер с двумя радиомодулями, который подключается к ПК, Steam Machine или Steam Deck и передаёт изображение напрямую в шлем. Двойное радиосоединение позволяет разделять потоки для игры и подключения к Wi-Fi, устраняя проблемы с перегрузкой канала.

Дисплеи гарнитуры представляют собой две LCD-панели с разрешением 2160х2160 пикселей и частотой обновления от 72 до 144 герц. Также Steam Frame использует технологию foveated streaming — суть в том, что передача в высоком качестве осуществляется только для той области экрана, куда направлен взгляд пользователя. За это отвечают две внутренние камеры слежения за глазами, плюс ещё четыре внешние монохромные камеры высокого разрешения отслеживают положение контроллеров и шлема, а инфракрасные светодиоды позволяют использовать устройство даже при слабом освещении. Контроллеры Steam Frame выполнены в раздельном формате, но сохраняют классическую раскладку геймпада, что делает их удобными как для VR, так и для обычных игр. Кроме того, каждый контроллер питается от одной батарейки типа AA, обеспечивающей до 40 часов автономной работы.