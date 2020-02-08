Vandlion V6 цифровой диктофон в виде ручки

Vandlion V6 это цифровой диктофон. С виду это самая обычная ручка, которая не только пишет пастой но и записывает все что происходит рядом. Также в придачу к диктофону в ручке есть и MP3 плеер.

На корпусе Vandlion V6 есть кнопка для включения и выключения диктофона и также разъем USB 2.0 для подключения ПК или зарядки устройства.

Прослушивать записи можно с помощью наушников, которые идут в комплекте. Также комплекте поставляется кабель для соединения с ПК. С помощью их также можно загрузить музыку для прослушивания.

Внутри разместили аккумулятор емкостью 120 мАч, одного заряда которого хватит до 15 часов работы.

Версия 8 ГБ памятью стоит 24 доллара, версия с 16 ГБ продается за 27 долларов, и версия с 32 ГБ памятью обойдется в 33 доллара.