Вчера Apple официально представила новый iPhone

Вчера компания Apple действительно анонсировала новый iPhone, но речь, конечно же, не о новой модели, а об обновлённой цветовой схеме iPhone 14. Производитель почему-то решил, что сейчас самое время присмотреться к смартфону нового поколения, который был представлен почти полгода назад, дабы повысить его продажи за счёт нового жёлтого цвета. При этом, конечно же, ничего в плане характеристик или возможностей смартфона не изменилось ни на йоту, потому что это абсолютно тот же смартфон, что и был, только цвет корпуса стал ярче и более привлекательным. Впрочем, аналитики на самом деле уверены, что это может повысить продажи данной модели смартфона, потому что производитель делает ставку на молодом поколении пользователей.

Стоит напомнить, что совсем недавно в Китае даже цену на iPhone 14 пришлось снизить, потому что этот смартфон ужасно продавался и пользователи просто не хотели заказывать смартфон, у которого из изменений лишь пара параметров. Однако молодому поколению смартфон понравился, так как у него хорошая система камер, достаточно достойный набор железа и прочие преимущества, мимо которых всё же сложно пройти. А теперь у подростков, студентов и просто молодых людей есть возможность взять iPhone 14 в более ярком привлекающем внимание цвете, что, вероятно, положительно скажется на продажах смартфона. Впрочем, стоит отметить, что уже через полгода представят iPhone 15, так что смысла сейчас брать iPhone 14 просто нет никакого.