Велосипедный GPS-трекер и система безопасности MaxTracker

Велосипедисты, опасающиеся оставить свой дорогой велосипед без присмотра, могут быть заинтересованы в новом велосипедном GPS-трекере под названием MaxTracker. Система GPS и датчиков движения в режиме реального времени немедленно предупредит вас на вашем телефоне, если на вашем велосипеде будет обнаружено какое-либо вмешательство, когда он оставлен без присмотра.

Особенности велосипедного GPS-трекера: датчик движения, сигнализация с высоким децибелом, GPS-слежение в реальном времени, приложение для смартфона с мгновенными уведомлениями, соединение 5G / LTE, аккумулятор на 2 месяца и конструкция способная противостоять экстремальным погодным условиям. MaxTracker незаметно спрятан в креплении для бутылки с водой, сделанной из поликарбоната аэрокосмического качества и нейлона-12. Любое вмешательство или движение также может вызвать пронзительную тревогу, чтобы удержать грабителей от дальнейшего преследования. Детекторы движения сигнализируют о взломе вашего велосипеда в течение 10 миллисекунд.