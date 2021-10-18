Велосипедный GPS-трекер и система безопасности MaxTracker

Особенности велосипедного GPS-трекера: датчик движения, сигнализация с высоким децибелом, GPS-слежение в реальном времени, приложение для смартфона с мгновенными уведомлениями, соединение 5G / LTE, аккумулятор на 2 месяца и конструкция способная противостоять экстремальным погодным условиям. MaxTracker незаметно спрятан в креплении для бутылки с водой, сделанной из поликарбоната аэрокосмического качества и нейлона-12. Любое вмешательство или движение также может вызвать пронзительную тревогу, чтобы удержать грабителей от дальнейшего преследования. Детекторы движения сигнализируют о взломе вашего велосипеда в течение 10 миллисекунд.