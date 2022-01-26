Велосипедный замок с биометрическим отпечатком пальца Yeelock

Недавно был представлен Yeelock, противоугонный замок с дисковым тормозом с двойной блокировкой который можно открыть отпечатком пальца или ключом, который обеспечивает ультрапортативность, водонепроницаемость IPX7 и большую долговечность. Будучи легким и простым в использовании, это идеальный замок отлично подойдет как для профессиональных велосипедистов, так и для велосипедистов-любителей.

Он очень компактен, поэтому вы можете просто положить его в карман. Он совместим с методом двойной разблокировки отпечатком пальца и ключом, при сохранении традиционного метода разблокировки с помощью ключа его также можно разблокировать за 0,3 секунды с помощью отпечатка пальца. Он обеспечивает комфортное удобство, используя интеллектуальную технологию шифрования отпечатков пальцев.