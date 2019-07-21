Vengeance LPX ddr4 объемом 32 ГБ

2019-07-21, Автор - Салават Шайхутдинов; Продукт - Vengeance LPX ddr4; [45]
Новый DDR4 серии Vengeance LPX в модулях по 32 ГБ. Можно оснастить стандартную систему четырьмя слотами памяти с 128 ГБ или даже материнской платой с 256 ГБ.

По словам Corsair, впервые такие модули становятся широко доступными для потребителей. Первоначально они также поставляются с тактовыми частотами 2400, 2666 и 3000 МГц. Две более низкие скорости станут доступны в наборах из 1, 2, 4 и 8 модулей; тем не менее, самый быстрый вариант будет доступен только в одном или двух экземплярах.

Corsair еще не сделала никаких заявлений о цене и доступности модулей памяти Vengeance LPX ddr4 объемом 32 ГБ. Приятным нововведением является то, что уже RGB-подсветка от Corsair теперь совместима с Asus Aura Sync.


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