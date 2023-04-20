Вентиляторы с RTX 4090 Founders Edition оказались крайне эффективными

Энтузиаст выяснил, что видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4090 Founders Edition используют последнее поколение высокопроизводительных вентиляторов Axial с хорошей воздухопропускной способностью. Эти вентиляторы работают бесшумно и обеспечивают внушительный поток воздуха, что можно использовать не только для охлаждения видеокарты, но и в совершенно иных сценариях. Дело в том, что пользователь с ником lin88747 продемонстрировал свой компьютер, оснащённый одним из этих вентиляторов, модифицированным до вертикальной установки на радиаторе активной системы охлаждения. Так как он использовал мини-корпус формата Mini-ITX, ему пришлось работать с ограниченным пространством, но установить вентилятор с помощью самодельной рамы было легко.

И пользователь сообщил, что при использовании вентилятора NVIDIA RTX 4090 FE температура процессора снизилась до 8-9 °C по сравнению с Thermalright TL-C12 и на 4-5 °C по сравнению с CM Mobius 120P. При максимальной нагрузке радиатор смог эффективно охладить процессор Core i5-13600KF и производил меньше шума, но сообщается, что при низкой скорости вращения работа вентилятора была слышна. Вскоре после этого сообщения другие пользователи, которые модифицировали вентиляторы NVIDIA Founders Edition для установки их в систему охлаждения корпуса или процессора, отреагировали на пост и заявили, что с правильной рамой можно не только увеличить поток воздуха к радиатору, но и снизить уровень шума.