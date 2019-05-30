Venture Ultra выглядит необычно

В последнее время механические клавиатуры стали пользоваться какой-то невероятной популярностью, вея пользователи стали понимать преимущества такого решения. К примеру, вам не нужно менять мембранную клавиатуру каждый год или два, так как можно взять механическую клавиатуру и играть лет семь-десять. Вот только не все могут сразу перейти на высокий профиль механических клавиатур, особенно если раньше вы играли с ноутбука и привыкли к низким клавишам. Благо, в продажу совсем скоро поступит модель Venture Ultra, которая работает на механических переключателях, хотя профиль у продукта низкий. Это лучший вариант для перехода от мембраны к механике и если вы давно об этом мечтали, то самое время посмотреть в сторону этой клавиатуры.