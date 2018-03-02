Vernee M7 выше всех похвал

2018-03-02, Автор - Влад Волошин; Продукт - Vernee M7; [128]
Эра уникального дизайна официально ушла - теперь каждый второй смартфон получает однотипный дизайн и от этого уже никуда не деться. Например, вот анонсировали смартфон Vernee M7, который смотрится круто, но полностью копирует дизайн яблочного флагмана. Сейчас каждый второй смартфон на рынке выглядит так - на передней стороне практически всю диагональ занимает исключительно дисплей, а сверху имеется небольшая планка для камеры и датчиков. Это смотрелось странно год назад, но теперь каждый второй смартфон на рынке выходит с данными штуками, так что можно спокойно говорить о том, что дизайн теперь будет вот таким. Не каждому он нравится, не каждый готов отдавать деньги за смартфон с монобровью, но это уже такое дело. Главное, что тренд на рынке такой и сейчас все будут идти в этом направлении.


Комментарии:
Последние комментарии на сайте:
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Digma S-40. Недорогая колонка в защищенном корпусеОбзор Digma S-40. Недорогая колонка в защищенном корпусе
Обзор Archos Diamond Alpha. Смартфон с двойной камеройОбзор Archos Diamond Alpha. Смартфон с двойной камерой
Обзор Logitech G413. Механическая клавиатура с быстрыми переключателямиОбзор Logitech G413. Механическая клавиатура с быстрыми переключателями
Обзор Navitel C500. Автомобильный навигатор за приемлемую ценуОбзор Navitel C500. Автомобильный навигатор за приемлемую цену
Обзор Deepcool Baronkase Liquid Black. Лучший корпус для красивых и быстрых сборокОбзор Deepcool Baronkase Liquid Black. Лучший корпус для красивых и быстрых сборок
Планы по реализации и разработке Escape ...
Планы по реализации и разработке Escape Battlestate Games опубликовала список нововведений и обновлений, которые должны появиться в Escape from T...
Предварительный обзор Chuwi Hi9. Компакт...
Предварительный обзор Chuwi Hi9. КомпактЛично я давно считаю, что за компактными планшетами будущее. Таскать с собой здоровенный планшет не всегд...
Обзор Rad Rodgers. Как в детстве, только...
Обзор Rad Rodgers. Как в детстве, толькоМы привыкли к крутым ААА-проектам, на прохождение которых уходит тьма времени, привыкли смотреть на графи...
Предварительный обзор Acer Orion 9000. С...
Предварительный обзор Acer Orion 9000. ССтоит сразу отметить, что это достаточно дорогостоящая модель компьютера и создавали ее не для всех. То е...
Обзор Knife Up. Неплохо убиваем время...
Обзор Knife Up. Неплохо убиваем времяБольшинство современных игровых продуктов создаются с прицелом на добычу денег - разработчики назально не...
Предварительный обзор Hdplex H3 V2. Корп...
Предварительный обзор Hdplex H3 V2. КорпРазработчики корпусов стараются как-то выделиться на рынке, но не у всех это получается. Однако, корпус H...
Обзор Mekorama. Объемная головоломка...
Обзор Mekorama. Объемная головоломкаПодавляющее большинство современных игровых продуктов разочаровывают буквально со второго уровня. Это уже...
Предварительный обзор BenQ Zowie XL2740....
Предварительный обзор BenQ Zowie XL2740.К нашему большому сожалению, большинство современных производителей игровых монитором понятия не имеют, к...
Обзор 1Money. Считаем свои расходы...
Обзор 1Money. Считаем свои расходыЭкономия своих средств - достаточно важное дело, на которое не у всех хватает сил и времени. Например, ок...
Предварительный обзор Samsung Galaxy S9/...
Предварительный обзор Samsung Galaxy S9/Стоит отметить, что многие ожидали от релиза нового смартфона Samsung Galaxy S9 чего-то большего. Ведь, э...
Обзор Nitro Racing Go. Нестандартный кли...
Обзор Nitro Racing Go. Нестандартный клиПодавляющее большинство современных игровых продуктов в аналогичном жанре построены на основе экономическ...
Предварительный обзор ASUS ROG Gladius I...
Предварительный обзор ASUS ROG Gladius IИгровая периферия давно перестала быть чем-то необычным - мы привыкли к массе вариантов подсветки, дороги...
МегаОбзор
МегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor