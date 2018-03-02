Vernee M7 выше всех похвал

Эра уникального дизайна официально ушла - теперь каждый второй смартфон получает однотипный дизайн и от этого уже никуда не деться. Например, вот анонсировали смартфон Vernee M7, который смотрится круто, но полностью копирует дизайн яблочного флагмана. Сейчас каждый второй смартфон на рынке выглядит так - на передней стороне практически всю диагональ занимает исключительно дисплей, а сверху имеется небольшая планка для камеры и датчиков. Это смотрелось странно год назад, но теперь каждый второй смартфон на рынке выходит с данными штуками, так что можно спокойно говорить о том, что дизайн теперь будет вот таким. Не каждому он нравится, не каждый готов отдавать деньги за смартфон с монобровью, но это уже такое дело. Главное, что тренд на рынке такой и сейчас все будут идти в этом направлении.