Вертикальное беспроводное зарядное устройство Xiaomi

Xiaomi представила несколько новых смартфонов, а также вертикальное беспроводное быстрое зарядное устройство. Приобрести данный продукт можно через интернет-магазин Xiaomi. Устройство совместимо с большинством телефонов, поддерживающих беспроводную зарядку.

Беспроводное зарядное устройство мощностью 30 Вт оснащено бесшумным встроенным вентилятором и воздуховодом, которые способствуют лучшему рассеиванию тепла и обеспечивают плавную работу даже при зарядке при максимальной нагрузке.

Основание изготовлено ​​из алюминия, с крошечным светодиодным индикатором. Угловая подставка на которую упирается смартфон, выполнена из пластика. Благодаря своему дизайну это беспроводное зарядное устройство также служит подставкой для смартфона.